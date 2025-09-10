Скидки
Рендулич: мне не нравится Разин, он обманщик, в «Металлурге» никак не хотел помочь

Нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич высказался о работе с главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным.

«Что касается «Металлурга», то для меня это был сложный период с ментальной точки зрения. То, что было там, произошло впервые в моей карьере, но я извлёк все необходимые уроки и стал лучше как игрок и человек. Андрей Разин сказал, что я не соответствовал необходимому уровню? У каждого своё мнение. Мне не нравится Разин, он обманщик. С самого первого моего дня в «Металлурге» он никак не хотел мне помочь в чём-либо. Он был настроен против меня. Впрочем, это было забавно. Я получил полезный опыт и ни на кого не обижаюсь. Я желаю Разину всего наилучшего. У него своё мнение, у меня — своё. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Рендулича «РБ Спорт».

Борна Рендулич пополнил состав «Металлурга» после обмена из СКА. В прошлом регулярном чемпионате форвард принял участие в 19 играх за «Металлург» и набрал 7 (2+5) очков и показатель полезности «+8». В играх плей-офф нападающий не принимал участия.

