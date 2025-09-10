Капитан «Питтсбурга» Кросби рассказал, как относится к трансферным слухам про него

Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал, как относится к трансферным слухам про него.

«Я бы не сказал, что ненавижу [слухи]. Это часть хоккея. В этом и заключается ужас проигрышей. Когда проигрываешь, всё сводится к этим домыслам. Когда выигрываешь, домыслов нет. Люди только и думают: «Кого они берут? Кого подпишут в дедлайн?» Когда проигрываешь, все спрашивают: «Кто уйдёт?» Вот это и есть самое неприятное», — приводит слова Кросби Sportsnet.

Ранее агент Пэт Бриссон, представляющий интересы Сидни Кросби, отреагировал на слухи вокруг будущего игрока. По информации в СМИ, многолетний лидер «пингвинов» может быть обменян.