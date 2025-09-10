Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Питтсбурга» Кросби рассказал, как относится к трансферным слухам про него

Капитан «Питтсбурга» Кросби рассказал, как относится к трансферным слухам про него
Комментарии

Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал, как относится к трансферным слухам про него.

«Я бы не сказал, что ненавижу [слухи]. Это часть хоккея. В этом и заключается ужас проигрышей. Когда проигрываешь, всё сводится к этим домыслам. Когда выигрываешь, домыслов нет. Люди только и думают: «Кого они берут? Кого подпишут в дедлайн?» Когда проигрываешь, все спрашивают: «Кто уйдёт?» Вот это и есть самое неприятное», — приводит слова Кросби Sportsnet.

Ранее агент Пэт Бриссон, представляющий интересы Сидни Кросби, отреагировал на слухи вокруг будущего игрока. По информации в СМИ, многолетний лидер «пингвинов» может быть обменян.

Материалы по теме
Агент Кросби прокомментировал слухи о вероятном обмене форварда из «Питтсбурга»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android