Демидов — главный претендент на «Колдер Трофи» по версии The Athletic, Никишин — четвёртый

Североамериканский портал The Athletic представил топ-20 главных претендентов на «Колдер Трофи» нового сезона НХЛ. Приз вручается лучшему новичку лиги в сезоне.

Лидером рейтинга стал российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов. Четвёртое место занял российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин. Вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров расположился на седьмой строчке. Максим Шабанов из «Нью-Йорк Айлендерс» — 16-й.

Полностью топ-20 главных претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Athletic выглядит так:

1. Иван Демидов, «Монреаль Канадиенс»;

2. Зив Буйум, «Миннесота Уайлд»;

3. Зэйн Парех, «Калгари Флэймз»;

4. Александр Никишин, «Каролина Харрикейнз»;

5. Сэм Ринзель, «Чикаго Блэкхоукс»;

6. Джимми Снаггеруд, «Сент-Луис Блюз»;

7. Ярослав Аскаров, «Сан-Хосе Шаркс»;

8. Райан Леонард, «Вашингтон Кэпиталз»;

9. Айк Ховард/Мэтт Савой, оба — «Эдмонтон Ойлерз»;

10. Сэм Дикинсон, «Сан-Хосе Шаркс»;

11. Мэтью Шефер, «Нью-Йорк Айлендерс»;

12. Рутгер Макгроарти/Вилле Койвунен, оба — «Питтсбург Пингвинз»;

13. Логан Майлу, «Сент-Луис Блюз»;

14. Гейб Перро, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

15. Беркли Каттон, «Сиэтл Кракен»;

16. Максим Шабанов, «Нью-Йорк Айлендерс»;

17. Майкл Миса, «Сан-Хосе Шаркс»;

18. Артём Левшунов, «Чикаго Блэкхоукс»;

19. Лееви Мериляйнен, «Оттава Сенаторз»;

20. Скотт Морроу, «Нью-Йорк Рейнджерс».