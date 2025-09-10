Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Демидов — главный претендент на «Колдер Трофи» по версии The Athletic, Никишин — четвёртый

Демидов — главный претендент на «Колдер Трофи» по версии The Athletic, Никишин — четвёртый
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский портал The Athletic представил топ-20 главных претендентов на «Колдер Трофи» нового сезона НХЛ. Приз вручается лучшему новичку лиги в сезоне.

Лидером рейтинга стал российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов. Четвёртое место занял российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин. Вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров расположился на седьмой строчке. Максим Шабанов из «Нью-Йорк Айлендерс» — 16-й.

Полностью топ-20 главных претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Athletic выглядит так:

1. Иван Демидов, «Монреаль Канадиенс»;
2. Зив Буйум, «Миннесота Уайлд»;
3. Зэйн Парех, «Калгари Флэймз»;
4. Александр Никишин, «Каролина Харрикейнз»;
5. Сэм Ринзель, «Чикаго Блэкхоукс»;
6. Джимми Снаггеруд, «Сент-Луис Блюз»;
7. Ярослав Аскаров, «Сан-Хосе Шаркс»;
8. Райан Леонард, «Вашингтон Кэпиталз»;
9. Айк Ховард/Мэтт Савой, оба — «Эдмонтон Ойлерз»;
10. Сэм Дикинсон, «Сан-Хосе Шаркс»;
11. Мэтью Шефер, «Нью-Йорк Айлендерс»;
12. Рутгер Макгроарти/Вилле Койвунен, оба — «Питтсбург Пингвинз»;
13. Логан Майлу, «Сент-Луис Блюз»;
14. Гейб Перро, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
15. Беркли Каттон, «Сиэтл Кракен»;
16. Максим Шабанов, «Нью-Йорк Айлендерс»;
17. Майкл Миса, «Сан-Хосе Шаркс»;
18. Артём Левшунов, «Чикаго Блэкхоукс»;
19. Лееви Мериляйнен, «Оттава Сенаторз»;
20. Скотт Морроу, «Нью-Йорк Рейнджерс».

Материалы по теме
Два россиянина вошли в топ-10 лучших молодых игроков НХЛ по версии The Athletic
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android