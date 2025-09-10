Демидов — главный претендент на «Колдер Трофи» по версии The Athletic, Никишин — четвёртый

Североамериканский портал The Athletic представил топ-20 главных претендентов на «Колдер Трофи» нового сезона НХЛ. Приз вручается лучшему новичку лиги в сезоне.
Лидером рейтинга стал российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов. Четвёртое место занял российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин. Вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров расположился на седьмой строчке. Максим Шабанов из «Нью-Йорк Айлендерс» — 16-й.
Полностью топ-20 главных претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Athletic выглядит так:
1. Иван Демидов, «Монреаль Канадиенс»;
2. Зив Буйум, «Миннесота Уайлд»;
3. Зэйн Парех, «Калгари Флэймз»;
4. Александр Никишин, «Каролина Харрикейнз»;
5. Сэм Ринзель, «Чикаго Блэкхоукс»;
6. Джимми Снаггеруд, «Сент-Луис Блюз»;
7. Ярослав Аскаров, «Сан-Хосе Шаркс»;
8. Райан Леонард, «Вашингтон Кэпиталз»;
9. Айк Ховард/Мэтт Савой, оба — «Эдмонтон Ойлерз»;
10. Сэм Дикинсон, «Сан-Хосе Шаркс»;
11. Мэтью Шефер, «Нью-Йорк Айлендерс»;
12. Рутгер Макгроарти/Вилле Койвунен, оба — «Питтсбург Пингвинз»;
13. Логан Майлу, «Сент-Луис Блюз»;
14. Гейб Перро, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
15. Беркли Каттон, «Сиэтл Кракен»;
16. Максим Шабанов, «Нью-Йорк Айлендерс»;
17. Майкл Миса, «Сан-Хосе Шаркс»;
18. Артём Левшунов, «Чикаго Блэкхоукс»;
19. Лееви Мериляйнен, «Оттава Сенаторз»;
20. Скотт Морроу, «Нью-Йорк Рейнджерс».