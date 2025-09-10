В НХЛ допустили проведение матча лиги на открытом воздухе вне Северной Америки

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига рассматривает проведение матча на открытом воздухе вне Северной Америки.

«Не могу сказать, что у нас есть активный проект по организации игры Global Series на открытом воздухе, но в то же время это не исключено. Это может произойти в будущем, возможно, в относительно недалёком будущем», — приводит слова Дэйли сайт НХЛ.

В будущем сезоне «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграют в рамках «Зимней классики» НХЛ в Майами 2 января, а «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз» сразятся на открытом воздухе в Тампе 1 февраля.

Ранее Билл Дэйли объяснил, почему лига проводит Кубок мира — 2028 без участия Международной федерации хоккея (ИИХФ).