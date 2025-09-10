Матч СКА — «Амур» состоится в Хабаровске по запросу армейского клуба
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о переносе встречи СКА – «Амур» 5 января 2026 года.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Хоккейный клуб СКА обратился в лигу с обращением о невозможности проведения матча №451 СКА – «Амур» на своей домашней арене. Лига вместе с клубами прорабатывала варианты переноса игры на другую дату в Санкт-Петербурге, однако все варианты нарушали логистику и влекли серьёзные финансовые расходы. Лига по согласованию с клубами приняла решение о переносе матча №451 СКА – «Амур» с 5 января 2026 года на 7 декабря 2025 года в Хабаровск», — сказано в сообзении КХЛ.
Ранее КХЛ перенесла время начала домашней встречи СКА с «Торпедо».
