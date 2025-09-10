Скидки
Сторона Капризова отклонила предложение «Миннесоты» о контракте на $ 128 млн — Серавалли

Сторона Капризова отклонила предложение «Миннесоты» о контракте на $ 128 млн — Серавалли
Аудио-версия:
Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х заявил, что представители российского нападающего Кирилла Капризова отклонили предложение «Миннесоты Уайлд» о контракте на восемь лет с общей суммой в $ 128 млн.

«Источники сообщают, что сторона суперзвезды Кирилла Капризова отклонила предложение «Миннесоты» о продлении контракта на восемь лет на общую сумму $ 128 млн на встрече во вторник. Это сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ как по кэпхиту ($ 16 млн), так и по общей сумме», — написал Серавалли.

В прошлом сезоне 28-летний Капризов провёл за «Миннесоту» 41 матч, забросил 25 шайб и сделал 31 результативную передачу. Действующее соглашение форварда с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года. Текущая зарплата россиянина составляет $ 9 млн.

