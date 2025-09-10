Скидки
Хоккей

Ларионов высказался о предложении «Шанхайских Драконов» обменять атрибутику СКА

Ларионов высказался о предложении «Шанхайских Драконов» обменять атрибутику СКА
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о предложении «Шанхайских Драконов» обменять атрибутику армейского клуба.

– Как отреагировали на акцию «Шанхайских Драконов»? Они предлагают сдать любой мерч СКА и получить шарф «Драконов».
– Я за этим не слежу. Команда, которая находится вне нашей организации, меня абсолютно не интересует. У нас есть о чём думать, какие акции проводить нам. Всё остальное меня абсолютно не заботит, — приводит слова Ларионова сайт СКА.

Ранее пресс-служба санкт-петербургского СКА выпустила ролик, в котором болельщику армейского клуба предлагают китайские товары в обмен на атрибутику команды.

