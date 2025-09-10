«Сан-Хосе» подписал контракт новичка со вторым номером драфта НХЛ — 2025 Мисой

«Сан-Хосе Шаркс» подписал трёхлетний контракт новичка с нападающим Майклом Мисой. Об этом сообщает пресс-служба «акул».

18-летний Миса стал лучшим бомбардиром и был признан самым выдающимся игроком минувшего сезона в OHL, где он выступал за «Сагино Спирит» (на его счету 134 очка в 65 матчах). На драфте НХЛ 2025 года «Сан-Хосе» выбрал форварда под общим вторым номером.

«Майкл — талантливый и трудолюбивый игрок, которого мы рады видеть в нашей организации. Мы с нетерпением ждём его дальнейшего развития в составе нашей команды», — заявил генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир.

Ранее «Монреаль Канадиенс» обменял контракт вратаря Кэри Прайса в «Шаркс».