Болди прокомментировал возможный новый контракт Капризова с «Миннесотой»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Мэтт Болди высказался о возможном новом контракте российского нападающего Кирилла Капризова с «дикарями».

«Это не моё дело. Как бы я не хотел видеть его в нашей команде и не сделал всё, чтобы он остался здесь и подписал контракт ещё на восемь лет, это не моё дело. У меня нет права голоса. Поэтому если я буду сидеть и переживать, то, думаю, это будет пустой тратой времени.

Разумеется, мы хотим, чтобы он вернулся в Миннесоту, подписал контракт и был в команде. Он только сегодня вернулся в Миннесоту. Так что да, я уверен, что такие разговоры начнутся. И зачастую такие разговоры гораздо проще вести лицом к лицу», — приводит слова Болди The Athletic.

