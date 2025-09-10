Скидки
Главная Хоккей Новости

Карпухин и Трямкин устроили драку в матче «Ак Барс» — «Автомобилист»

Карпухин и Трямкин устроили драку в матче «Ак Барс» — «Автомобилист»
Комментарии

В эти минуты в Казани проходит встреча между местным «Ак Барсом» и екатеринбургским «Автомобилистом». После первого периода счёт 2:1 в пользу уральского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
2-й период
1 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Семёнов (Алистров, Барабанов) – 04:31 (5x5)     1:1 Каштанов (Романцев, Шашков) – 11:16 (5x5)     1:2 Горбунов (Осипов, Блэкер) – 14:09 (5x5)     1:3 Буше – 28:00 (5x5)     1:4 Да Коста (Буше, Блэкер) – 30:21 (5x4)     1:5 Денежкин (Бывальцев, Хрипунов) – 31:08 (5x5)    

На 19-й минуте первого периода драку во встрече устроили защитник казанского клуба Илья Карпухин и игрок обороны «Автомобилиста» Никита Трямкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что драка началась после силового приёма Никиты Шашкова на Алексее Марченко, после чего последний покинул лёд. После драки Карпухин и Трямкин получили по пять минут штрафа.

За «Ак Барс» сыграл Алистров, но он не подписал полноценный контракт с клубом. Как так?
За «Ак Барс» сыграл Алистров, но он не подписал полноценный контракт с клубом. Как так?
