Карпухин и Трямкин устроили драку в матче «Ак Барс» — «Автомобилист»

В эти минуты в Казани проходит встреча между местным «Ак Барсом» и екатеринбургским «Автомобилистом». После первого периода счёт 2:1 в пользу уральского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 19-й минуте первого периода драку во встрече устроили защитник казанского клуба Илья Карпухин и игрок обороны «Автомобилиста» Никита Трямкин.

Отметим, что драка началась после силового приёма Никиты Шашкова на Алексее Марченко, после чего последний покинул лёд. После драки Карпухин и Трямкин получили по пять минут штрафа.