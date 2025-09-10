Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Миннесоте» не стали комментировать отказ Капризова от рекордного для НХЛ контракта

В «Миннесоте» не стали комментировать отказ Капризова от рекордного для НХЛ контракта
Комментарии

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин не стал комментировать запрос The Athletic касательно информации об отказе стороны российского нападающего Кирилла Капризова от восьмилетнего контракта на общую сумму $ 128 млн.

Информацию, что Капризов отклонил предложенный контракт, сообщил инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х.

В прошлом сезоне 28-летний Капризов провёл за «Миннесоту» 41 матч, забросил 25 шайб и сделал 31 результативную передачу. Действующее соглашение форварда с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года. Текущая зарплата россиянина составляет $ 9 млн.

Материалы по теме
Сторона Капризова отклонила предложение «Миннесоты» о контракте на $ 128 млн — Серавалли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android