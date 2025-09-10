В «Миннесоте» не стали комментировать отказ Капризова от рекордного для НХЛ контракта

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин не стал комментировать запрос The Athletic касательно информации об отказе стороны российского нападающего Кирилла Капризова от восьмилетнего контракта на общую сумму $ 128 млн.

Информацию, что Капризов отклонил предложенный контракт, сообщил инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х.

В прошлом сезоне 28-летний Капризов провёл за «Миннесоту» 41 матч, забросил 25 шайб и сделал 31 результативную передачу. Действующее соглашение форварда с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года. Текущая зарплата россиянина составляет $ 9 млн.