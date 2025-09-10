Фехервари: Овечкин излучает ужасную ауру. Когда он входит, все замолкают

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мартин Фехервари высказался о влиянии российского капитана столичного клуба Александра Овечкина на окружающих.

«Овечкин излучает ужасную ауру. Когда он входит, все замолкают, и все знают, что здесь Александр Овечкин. Я бы сравнил его с большим ребёнком, он любит играть, побеждать и забивать голы. И это наполняет его жизнь. Вот кто такой Овечкин», — приводит слова Фехервари словацкое издание Pravda.

В апреле 39-летний россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе российского форварда 897 голов.