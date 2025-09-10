Ветеран СКА раскритиковал акцию «Шанхая» с заменой атрибутики армейского клуба

Бывший тренер СКА Сергей Черкас раскритиковал акцию «Шанхайских Драконов» с заменой атрибутики армейского клуба на шарф китайской команды.

«Попытки «Шанхая» переманить болельщиков я понимаю. Но те акции, которые они запускают, неприемлемы. СКА — символ Петербурга, болельщик всегда останется с клубом. «Шанхай» борется за зрителя. Это их право. А СКА должен просто показывать хороший хоккей. Только на льду, только победами можно свести на нет маркетинг «Шанхая», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Ранее пресс-служба санкт-петербургского СКА выпустила ролик, в котором болельщику армейского клуба предлагают китайские товары в обмен на атрибутику команды.