ЦСКА — «Адмирал»: результат матча 10 сентября, счет 1:0, КХЛ 2025-2026

ЦСКА с минимальным счётом победил дома «Адмирал»
Комментарии

Сегодня, 10 сентября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоялась встреча между местным ЦСКА и владивостокским «Адмиралом». Победу в матче одержали хозяева с минимальным счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Гурьянов (Патрихаев, Гарднер) – 14:00 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 15-й минуте первого периода Денис Гурьянов с передач Ивана Патрихаева и Ретта Гарднера открыл счёт во встрече. Как оказалось, эта шайба стала единственной и победной для армейского клуба в матче. ЦСКА одержал свою вторую победу подряд на старте чемпионата.

В следующей встрече ЦСКА сыграет на выезде с «Сочи». «Адмирал» в Новосибирске встретится с местной «Сибирью». Обе игры состоятся 12 сентября.

