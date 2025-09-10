ЦСКА с минимальным счётом победил дома «Адмирал»
Сегодня, 10 сентября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоялась встреча между местным ЦСКА и владивостокским «Адмиралом». Победу в матче одержали хозяева с минимальным счётом 1:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Гурьянов (Патрихаев, Гарднер) – 14:00 (5x4)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 15-й минуте первого периода Денис Гурьянов с передач Ивана Патрихаева и Ретта Гарднера открыл счёт во встрече. Как оказалось, эта шайба стала единственной и победной для армейского клуба в матче. ЦСКА одержал свою вторую победу подряд на старте чемпионата.
В следующей встрече ЦСКА сыграет на выезде с «Сочи». «Адмирал» в Новосибирске встретится с местной «Сибирью». Обе игры состоятся 12 сентября.
Комментарии
