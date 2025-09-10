Скидки
Главная Хоккей Новости

В матче «Ак Барс» — «Автомобилист» произошли три драки

Комментарии

По ходу матча регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» — «Автомобилист» (3:6) произошли три драки.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Семёнов (Алистров, Барабанов) – 04:31 (5x5)     1:1 Каштанов (Романцев, Шашков) – 11:16 (5x5)     1:2 Горбунов (Осипов, Блэкер) – 14:09 (5x5)     1:3 Буше – 28:00 (5x5)     1:4 Да Коста (Буше, Блэкер) – 30:21 (5x4)     1:5 Денежкин (Бывальцев, Хрипунов) – 31:08 (5x5)     1:6 Горбунов (Денежкин, Бывальцев) – 39:51 (5x5)     2:6 Яшкин (Денисенко, Семёнов) – 44:33 (5x5)     3:6 Миллер – 56:48 (5x5)    

На 19-й минуте первого периода драку во встрече устроили защитник казанского клуба Илья Карпухин и игрок обороны «Автомобилиста» Никита Трямкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В середине второй двадцатиминутки перчатки скинули Александр Барабанов и Роман Горбунов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В заключительном игровом отрезке основного времени подрались Илья Сафонов и Даниил Карпович.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

