В матче «Ак Барс» — «Автомобилист» произошли три драки

По ходу матча регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» — «Автомобилист» (3:6) произошли три драки.

На 19-й минуте первого периода драку во встрече устроили защитник казанского клуба Илья Карпухин и игрок обороны «Автомобилиста» Никита Трямкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В середине второй двадцатиминутки перчатки скинули Александр Барабанов и Роман Горбунов.

В заключительном игровом отрезке основного времени подрались Илья Сафонов и Даниил Карпович.

