«Автомобилист» в Казани обыграл «Ак Барс», забросив шесть шайб

Сегодня, 10 сентября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Казани состоялась встреча между местным «Ак Барсом» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Победу в матче одержали гости со счётом 6:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Артём Каштанов, Роман Горбунов (дубль), Рид Буше, Стефан Да Коста и Максим Денежкин. У «Ак Барса» голы забили Кирилл Семёнов, Григорий Денисенко и Митчелл Миллер.

Для «Ак Барса» это поражение стало вторым в трёх стартовых играх чемпионата.

В следующем матче казанский клуб дома встретится с «Металлургом» 14 сентября. «Автомобилист» 12 сентября проведёт гостевую игру в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым».