Главная Хоккей Новости

Ак Барс — Автомобилист: результат матча 10 сентября, счет 3:6, КХЛ 2025-2026

«Автомобилист» в Казани обыграл «Ак Барс», забросив шесть шайб
Комментарии

Сегодня, 10 сентября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Казани состоялась встреча между местным «Ак Барсом» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Победу в матче одержали гости со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Семёнов (Алистров, Барабанов) – 04:31 (5x5)     1:1 Каштанов (Романцев, Шашков) – 11:16 (5x5)     1:2 Горбунов (Осипов, Блэкер) – 14:09 (5x5)     1:3 Буше – 28:00 (5x5)     1:4 Да Коста (Буше, Блэкер) – 30:21 (5x4)     1:5 Денежкин (Бывальцев, Хрипунов) – 31:08 (5x5)     1:6 Горбунов (Денежкин, Бывальцев) – 39:51 (5x5)     2:6 Яшкин (Денисенко, Семёнов) – 44:33 (5x5)     3:6 Миллер – 56:48 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Артём Каштанов, Роман Горбунов (дубль), Рид Буше, Стефан Да Коста и Максим Денежкин. У «Ак Барса» голы забили Кирилл Семёнов, Григорий Денисенко и Митчелл Миллер.

Для «Ак Барса» это поражение стало вторым в трёх стартовых играх чемпионата.

В следующем матче казанский клуб дома встретится с «Металлургом» 14 сентября. «Автомобилист» 12 сентября проведёт гостевую игру в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым».

Новости. Хоккей
