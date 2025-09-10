Гатиятулин объяснил перестановки в звеньях по ходу матча с «Автомобилистом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о прошедшем матче с «Автомобилистом» (3:6) и перестановках в звеньях, организованных казанской командой по ходу игры.
«Понимали, что сегодня открытие сезона. Хотели порадовать болельщиков, но парадоксальный матч, начали здорово, хорошо шли в давление, однако наошибались. После анализа прошлого сезона обозначили одну из основных задач – избегать шторма, пошли ошибки, поэтому решил взять тайм-аут. Вроде вернули преимущество, но наошибались в своей зоне.
Без ошибок игр не бывает. Соперник их подчеркнул, разбор будет чуть дольше. Нам необходимо обоих вратарей держать в тонусе, действуем по заранее определённому плану. Ряд ребят добавились перед началом сезона, не было возможности наиграть сочетания в контрольных встречах. В Омске взаимодействиями были довольны, однако сегодня игра диктовала необходимость пробовать другие сочетания. Необходим баланс в звеньях, будем действовать по ходу чемпионата», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 10 сентября 2025
