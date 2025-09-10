Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин объяснил перестановки в звеньях по ходу матча с «Автомобилистом»

Гатиятулин объяснил перестановки в звеньях по ходу матча с «Автомобилистом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о прошедшем матче с «Автомобилистом» (3:6) и перестановках в звеньях, организованных казанской командой по ходу игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Семёнов (Алистров, Барабанов) – 04:31 (5x5)     1:1 Каштанов (Романцев, Шашков) – 11:16 (5x5)     1:2 Горбунов (Осипов, Блэкер) – 14:09 (5x5)     1:3 Буше – 28:00 (5x5)     1:4 Да Коста (Буше, Блэкер) – 30:21 (5x4)     1:5 Денежкин (Бывальцев, Хрипунов) – 31:08 (5x5)     1:6 Горбунов (Денежкин, Бывальцев) – 39:51 (5x5)     2:6 Яшкин (Денисенко, Семёнов) – 44:33 (5x5)     3:6 Миллер – 56:48 (5x5)    

«Понимали, что сегодня открытие сезона. Хотели порадовать болельщиков, но парадоксальный матч, начали здорово, хорошо шли в давление, однако наошибались. После анализа прошлого сезона обозначили одну из основных задач – избегать шторма, пошли ошибки, поэтому решил взять тайм-аут. Вроде вернули преимущество, но наошибались в своей зоне.

Без ошибок игр не бывает. Соперник их подчеркнул, разбор будет чуть дольше. Нам необходимо обоих вратарей держать в тонусе, действуем по заранее определённому плану. Ряд ребят добавились перед началом сезона, не было возможности наиграть сочетания в контрольных встречах. В Омске взаимодействиями были довольны, однако сегодня игра диктовала необходимость пробовать другие сочетания. Необходим баланс в звеньях, будем действовать по ходу чемпионата», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
В матче «Ак Барс» — «Автомобилист» произошли три драки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android