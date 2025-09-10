Заварухин ответил на вопрос о работе в тандеме со своим братом

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал, что чётко распределил обязанности в команде со своим братом Алексеем. Алексей Заварухин является помощником главного тренера в команде из Екатеринбурга.

«Почему не сыграл Дмитрий Юдин? У нас идёт плавная подготовка, он приехал не совсем в форме, поберегли немного, чтобы в дальнейшем была уверенность. Форма через игры набирается, но решили сегодня так, пообщавшись как с ним, так и с тренером по физподготовке.

Работа с братом? У каждого тренера есть свои обязанности, у нас они чётко разделены, никто никуда не лезет. У всех есть свои зоны ответственности», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.