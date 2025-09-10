Скидки
Главная Хоккей Новости

Заварухин — о трёх драках в матче с «Ак Барсом»: хоккей — мужская игра

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин считает, что большое количество драк во встрече с «Ак Барсом» (6:3) лишь подчёркивает мужественность хоккея.

«Хоккей – мужская игра. Здорово, что в команде есть бойцы, которые могут постоять и за себя, и за партнёра. Правильная реакция на борьбу, честно мужики выяснили отношения между собой. Не только у нас дерутся, в каждой игре почти есть драки, если смотрите другие встречи.

Наверное, ребята где-то устали уже тренироваться, хотят играть. Каждой команде неприятно проигрывать, у них бойцы есть, у нас – бойцы. Но, конечно, хочется, чтобы было больше чистой игры», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

