Заварухин: хочется поскорее забыть серию с «Ак Барсом» в плей-офф и не вспоминать

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после победы над «Ак Барсом» (6:3) призвал не вспоминать серию с казанцами в первом раунде Кубка Гагарина прошедшего сезона. Тогда клуб из Автомобилиста проиграл серию в семи матчах, казанцы вылетели от московского «Динамо» во втором раунде.

«В Питере немного другие команды играли, мы взяли лучшее, что делали в той игре. Мотивация после серии с «Ак Барсом»? Проигрыш в плей-офф хочется поскорее забыть и не вспоминать.

Это новый сезон, надо идти работать, по ступеньке подниматься выше и выше, радовать болельщика своей игрой», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.