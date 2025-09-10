Гатиятулин: взял на себя обязательство: всего 10 раз за сезон сетовать на реализацию
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин признался, что доволен содержанием игры команды в матче с «Автомобилистом» (3:6).
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Семёнов (Алистров, Барабанов) – 04:31 (5x5) 1:1 Каштанов (Романцев, Шашков) – 11:16 (5x5) 1:2 Горбунов (Осипов, Блэкер) – 14:09 (5x5) 1:3 Буше – 28:00 (5x5) 1:4 Да Коста (Буше, Блэкер) – 30:21 (5x4) 1:5 Денежкин (Бывальцев, Хрипунов) – 31:08 (5x5) 1:6 Горбунов (Денежкин, Бывальцев) – 39:51 (5x5) 2:6 Яшкин (Денисенко, Семёнов) – 44:33 (5x5) 3:6 Миллер – 56:48 (5x5)
«Содержанием игры в целом я был доволен, хорошо шли в давление, создавали много моментов. Наделали индивидуальных ошибок, но это всё поправимо.
По большинству сегодня вопросов нет, были моменты с набросов и с розыгрышей, где-то в штангу бросали, в упор. Вопрос в реализации… В отпуске с друзьями обсуждали прошлый сезон, я часто говорил, что подвела реализация после поражений. В этом году взял на себя обязательство, что могу сказать о проблеме с реализацией всего 10 раз за сезон, сетовать на неё. Один уже использовал», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
