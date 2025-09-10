Гатиятулин: взял на себя обязательство: всего 10 раз за сезон сетовать на реализацию

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин признался, что доволен содержанием игры команды в матче с «Автомобилистом» (3:6).

«Содержанием игры в целом я был доволен, хорошо шли в давление, создавали много моментов. Наделали индивидуальных ошибок, но это всё поправимо.

По большинству сегодня вопросов нет, были моменты с набросов и с розыгрышей, где-то в штангу бросали, в упор. Вопрос в реализации… В отпуске с друзьями обсуждали прошлый сезон, я часто говорил, что подвела реализация после поражений. В этом году взял на себя обязательство, что могу сказать о проблеме с реализацией всего 10 раз за сезон, сетовать на неё. Один уже использовал», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.