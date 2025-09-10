Скидки
Гатиятулин рассказал о состоянии травмированных Дыняка, Калинюка и Князева

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о состоянии Никиты Дыняка, Уайатта Калинюка и Артемия Князева, пропустивших игру с «Автомобилистом» (3:6).

«Дыняк занимается по индивидуальному плану, повреждение его ещё беспокоит. Калинюк был готов играть, но сегодня решили не ставить его. В следующей встрече он будет. Князев первое занятие провёл с основной группой, будем смотреть, принимать решение по ходу сезона по составу на каждый отдельный матч.

Алистров? Мы сыграли всего три встречи, давать оценку рано, будем чуть позже персонально оценивать ребят. Отрезками мы видим, то, что мы хотим, не всё, но корректировки просматриваются, то, что наработали в августе. Шторма надо избегать, найти стабильность», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

