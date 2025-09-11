Скидки
«Сент-Луис» подписал контракт новичка с 20-летним российским нападающим

Президент хоккейных операций и генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг сообщил, что клуб подписал трёхлетний двусторонний контракт новичка с 20-летним российским нападающим Никитой Сусуевым, выбранным в седьмом раунде драфта-2023.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата КХЛ Сусуев принял участие в семи матчах за «Адмирал», в которых записал в свой актив один гол. Также на его счету три встречи в рамках плей-офф, в которых он не отметился результативными действиями.

«Сент-Луис» по итогам прошлого сезона занял восьмое место в Западной конференции. В Кубке Стэнли клуб проиграл на стадии 1/8 финала, уступив в серии «Виннипег Джетс».

