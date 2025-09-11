«Вашингтон» вернул в продажу бумажные билеты в честь Овечкина — RMNB

«Вашингтон Кэпиталз» вернул бумажные билеты для участников программы Club Red 365 в сезоне НХЛ-2025/26 в честь российского нападающего Александра Овечкина, сообщает Russian Machine Never Breaks

Памятные бумажные билеты будут доступны только в предстоящем сезоне и исключительно для членов Club Red 365. На макетах изображён Александр Овечкин на каждом билете, а также некоторые его звёздные партнёры по команде.

Эта акция приурочена к тому, что скоро 40-летний Овечкин выходит на свой 21-й сезон в НХЛ и последний по текущему контракту. Также сообщается, что на потенциальные игры плей-офф Кубка Стэнли и будущие сезоны будут доступны электронные билеты.