Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» вернул в продажу бумажные билеты в честь Овечкина — RMNB

«Вашингтон» вернул в продажу бумажные билеты в честь Овечкина — RMNB
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» вернул бумажные билеты для участников программы Club Red 365 в сезоне НХЛ-2025/26 в честь российского нападающего Александра Овечкина, сообщает Russian Machine Never Breaks

Памятные бумажные билеты будут доступны только в предстоящем сезоне и исключительно для членов Club Red 365. На макетах изображён Александр Овечкин на каждом билете, а также некоторые его звёздные партнёры по команде.

Эта акция приурочена к тому, что скоро 40-летний Овечкин выходит на свой 21-й сезон в НХЛ и последний по текущему контракту. Также сообщается, что на потенциальные игры плей-офф Кубка Стэнли и будущие сезоны будут доступны электронные билеты.

Материалы по теме
«У меня мурашки бегут по коже даже сейчас». Байки о великом рекорде Овечкина
Видео
«У меня мурашки бегут по коже даже сейчас». Байки о великом рекорде Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android