Шаров: в матчах «Автомобилиста» и «Ак Барса» сейчас особый нерв, принципиальность

Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров высказался о противостояниях уральского клуба с казанским «Ак Барсом».

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Семёнов (Алистров, Барабанов) – 04:31 (5x5)     1:1 Каштанов (Романцев, Шашков) – 11:16 (5x5)     1:2 Горбунов (Осипов, Блэкер) – 14:09 (5x5)     1:3 Буше – 28:00 (5x5)     1:4 Да Коста (Буше, Блэкер) – 30:21 (5x4)     1:5 Денежкин (Бывальцев, Хрипунов) – 31:08 (5x5)     1:6 Горбунов (Денежкин, Бывальцев) – 39:51 (5x5)     2:6 Яшкин (Денисенко, Семёнов) – 44:33 (5x5)     3:6 Миллер – 56:48 (5x5)    

– Прошлогодний плей-офф закончился для «Автомобилиста» драматично – вылетом после второго овертайма седьмого матча у себя дома. До сих пор вспоминаются флешбэки той игры?
– Нет, уже достаточно много времени прошло, у нас уже цель, другая мотивация. Всё забыли, всё оставили в прошлом сезоне. Единственное, какая-то спортивная злость могла остаться, но это может повлиять только в положительном ключе.

– Между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» может возникнуть напряжённое противостояние? Учитывая, что команды дважды подряд встречались в последних двух розыгрышах Кубка Гагарина.
– Возможно, но команды обновляются, каждый сезон приходят новые игроки, новые тренеры. Всё равно это, конечно, сказывается на эмоциональном состоянии, внутреннем климате коллективов. Но, учитывая, что последние два года «Автомобилист» встречался с «Ак Барсом, думаю, что, если не дерби — это всё-таки громко сказано будет — но принципиальность в матчах будет. Особый нерв, — рассказал Шаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В сезоне-20024/2025 «Автомобилист» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в первом раунде плей-офф «Ак Барсу» в семи матчах, решающий завершился победой казанцев со счётом 2:1 OT во втором овертайме. 10 сентября в игре регулярного сезона КХЛ клуб из Екатеринбурга победил в Казани со счётом 6:3.

