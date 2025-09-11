Шаров: в матчах «Автомобилиста» и «Ак Барса» сейчас особый нерв, принципиальность

Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров высказался о противостояниях уральского клуба с казанским «Ак Барсом».

– Прошлогодний плей-офф закончился для «Автомобилиста» драматично – вылетом после второго овертайма седьмого матча у себя дома. До сих пор вспоминаются флешбэки той игры?

– Нет, уже достаточно много времени прошло, у нас уже цель, другая мотивация. Всё забыли, всё оставили в прошлом сезоне. Единственное, какая-то спортивная злость могла остаться, но это может повлиять только в положительном ключе.

– Между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» может возникнуть напряжённое противостояние? Учитывая, что команды дважды подряд встречались в последних двух розыгрышах Кубка Гагарина.

– Возможно, но команды обновляются, каждый сезон приходят новые игроки, новые тренеры. Всё равно это, конечно, сказывается на эмоциональном состоянии, внутреннем климате коллективов. Но, учитывая, что последние два года «Автомобилист» встречался с «Ак Барсом, думаю, что, если не дерби — это всё-таки громко сказано будет — но принципиальность в матчах будет. Особый нерв, — рассказал Шаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В сезоне-20024/2025 «Автомобилист» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в первом раунде плей-офф «Ак Барсу» в семи матчах, решающий завершился победой казанцев со счётом 2:1 OT во втором овертайме. 10 сентября в игре регулярного сезона КХЛ клуб из Екатеринбурга победил в Казани со счётом 6:3.

