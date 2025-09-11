В «Миннесоте» отреагировали на слухи, что Капризов отклонил рекордный для НХЛ контракт

Генеральный менеджер «Миннесота Уайлд» Билл Герин заявил, что не знает, откуда распространилась информация об отказе капитана команды Кирилла Капризова от предложения о новом контракте.
«Я не могу сказать, откуда это появилось. Мне известно, что ни мы, ни агент Кирилла такой информации не давали. От кого тогда — не знаю. Наши отношения с Кириллом остаются хорошими, и мы не собираемся позволять этой истории мешать нашей работе», — сказал Герин в подкасте 10K Takes, а видеозапись выпуска появилась в соцсетях.
Ранее инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли в соцсетях сообщил, что представители Капризова отклонили клубное предложение — восьмилетний контракт на сумму $ 128 млн.
Капризов играет за «Миннесоту» с 2020 года. В сезоне‑2024/2025 он набрал 56 очков (25+31) в 41 матче регулярного чемпионата и ещё 9 (5+4) очков в шести играх плей‑офф. Действующее соглашение 28‑летнего российского форварда действует до 30 июня 2026 года. По нему россиянин получает $ 9 млн в год. Новый контракт с «Уайлд» мог бы сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.
Самые высокие зарплаты в спорте: