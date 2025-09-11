Шаров — о «симуляции» Лямкина: я бы так не поступал. Воспитание такое

Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров рассказал о своём отношении к удалению форварда Степана Хрипунова во втором овертайме седьмого матча первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 с казанским «Ак Барсом» (1:2 OT) за игру высоко поднятой клюшкой против защитника Никиты Лямкина.

– Эпизод с удалением на Никите Лямкине вызвал широкое недовольство как со стороны игроков, так и среди болельщиков «Автомобилиста». Лично с ним потом не общались?

– Нет, мы не общались. Заочно с ним знакомы, он просто делал всё, что нужно для своей команды.

– Предположим, что в том эпизоде даже и была симуляция, элемент приукрашивания. Учитывая, что это второй овертайм седьмого матча, наверное, вы бы так же поступили на его месте? Однозначно показать арбитрам, что есть удаление.

– Не знаю, если лично говорить про себя, то я бы так не поступал. Не готов комментировать действия других людей.

– Для вас хоккейная честь – превыше всего?

– Вопрос даже не хоккейной чести. Это воспитание такое. Я не говорю, что он повёл себя не так. Он сделал так, как посчитал нужным в тот момент, но, если говорить про себя, у меня немного другой взгляд на ситуацию, — рассказал Шаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Гол, решивший исход противостояния «Автомобилиста» и «Ак Барса» в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина, был забит казанцами во втором овертайме седьмого матча после удаления Степана Хрипунова.

Видео: Самые грязные игроки в истории КХЛ