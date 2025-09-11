Скидки
11 сентября главные новости спорта, футбол, Евробаскет-2025, результаты КХЛ, трансферы, НХЛ, Криштиану Роналду

Клуб НХЛ подписал 20-летнего россиянина, Роналду взял престижную награду. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

В «Сент-Луис Блюз» сообщили, что клуб подписал трёхлетний двусторонний контракт новичка с 20-летним российским нападающим Никитой Сусуевым, капитан сборной Португалии звёздный нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил приз «Лучшему футболисту всех времён» на церемонии вручения наград Примейры, сборная Германии одержала победу над командой Словении в четвертьфинале Евробаскета-2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Сент-Луис» подписал контракт новичка с 20-летним российским нападающим.
  2. Криштиану Роналду получил приз «Лучшему футболисту всех времён».
  3. 39 очков Дончича не спасли Словению от поражения в матче с Германией в 1/4 финала ЧЕ.
  4. ЦСКА с минимальным счётом победил дома «Адмирал».
  5. Григорий Родченков обвинил IBU, FIS и ISU в систематическом сокрытии допинговых нарушений.
  6. Стало известно, где пройдёт финал Лиги чемпионов — 2026/2027.
  7. Лука Дончич установил рекорд чемпионатов Европы всех времён в игре с Германией.
  8. «Автомобилист» в Казани обыграл «Ак Барс», забросив шесть шайб.
  9. Появилось расписание Межконтинентального кубка — 2025.
  10. Определились все участники 1/2 финала ЧЕ по баскетболу 2025.
  11. «Вольфсбург» объявил о подписании контракта с Кристианом Эриксеном.
Новости. Хоккей
