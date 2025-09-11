Клуб НХЛ подписал 20-летнего россиянина, Роналду взял престижную награду. Главное к утру
В «Сент-Луис Блюз» сообщили, что клуб подписал трёхлетний двусторонний контракт новичка с 20-летним российским нападающим Никитой Сусуевым, капитан сборной Португалии звёздный нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил приз «Лучшему футболисту всех времён» на церемонии вручения наград Примейры, сборная Германии одержала победу над командой Словении в четвертьфинале Евробаскета-2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Сент-Луис» подписал контракт новичка с 20-летним российским нападающим.
- Криштиану Роналду получил приз «Лучшему футболисту всех времён».
- 39 очков Дончича не спасли Словению от поражения в матче с Германией в 1/4 финала ЧЕ.
- ЦСКА с минимальным счётом победил дома «Адмирал».
- Григорий Родченков обвинил IBU, FIS и ISU в систематическом сокрытии допинговых нарушений.
- Стало известно, где пройдёт финал Лиги чемпионов — 2026/2027.
- Лука Дончич установил рекорд чемпионатов Европы всех времён в игре с Германией.
- «Автомобилист» в Казани обыграл «Ак Барс», забросив шесть шайб.
- Появилось расписание Межконтинентального кубка — 2025.
- Определились все участники 1/2 финала ЧЕ по баскетболу 2025.
- «Вольфсбург» объявил о подписании контракта с Кристианом Эриксеном.
