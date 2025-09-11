Клуб НХЛ подписал 20-летнего россиянина, Роналду взял престижную награду. Главное к утру

В «Сент-Луис Блюз» сообщили, что клуб подписал трёхлетний двусторонний контракт новичка с 20-летним российским нападающим Никитой Сусуевым, капитан сборной Португалии звёздный нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил приз «Лучшему футболисту всех времён» на церемонии вручения наград Примейры, сборная Германии одержала победу над командой Словении в четвертьфинале Евробаскета-2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».