«Можешь не особо настраиваться». Никитин высказался о тяжёлой победе над «Адмиралом»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победный матч с «Адмиралом» (1:0) и отметил, что игра получилась тяжёлой.

— Выиграли, но в целом тяжёлая игра была, много шансов. Готовимся дальше.

— Иван Патрихаев сказал, что был удивлён, когда оказался в большинстве в эпизоде с голом. Он не наигрывался?

— Мы зададим ему этот вопрос, он, видимо, не помнит, что с утра в большинстве наигрывали (смеётся). Ваня — молодец, сегодня сыграл порядка шести минут, это придаст ему уверенности. Это процесс молодого игрока, всё нормально.

— Почему сегодня был натужный хоккей после феерии в игре с «Динамо»?

— Такое происходит не только с нами. Мы люди, и ребята вас тоже читают. Не каждый может справиться с тем, когда про тебя рассказывают, какой ты хороший. Можешь не особо настраиваться. Это нормально совершенно, мы ждали такого матча, — цитирует Никитина пресс-служба клуба.