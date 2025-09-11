Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 11 сентября 2025 года

Сегодня, 11 сентября, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 11 сентября 2025 года (время московское):

16:30. «Толпар» — «Чайка»;

17:30. «Ладья» — «Снежные Барсы»;

19:00. МХК «Атлант» — «Крылья Советов»;

19:00. «АКМ Новомосковск» — «Молот».

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмом матче финальной серии.