На Украине объявили в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, депутата Госдумы РФ Вячеслава Фетисова в розыск. Об этом сообщает ТАСС.

Фетисов был объявлен в розыск в 2022 году по линии СБУ Тернопольской области. Его заочно обвиняют по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Кроме того, с 2021 года депутат включён в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Это прототип «чёрного списка» персон, к которым применяются санкции на Украине (например, запрещён въезд на территорию страны).

Вячеславу Фетисову 67 лет. В своей профессиональной карьере он выступал за ЦСКА, «Нью-Джерси Дэвилз», «Спартак» и «Детройт Ред Уингз».

Последняя игра России на ЧМ по хоккею: