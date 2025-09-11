Расписание матчей ВХЛ на 11 сентября 2025 года

Сегодня, 11 сентября, пройдут три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 11 сентября 2025 года (время московское):

16:30. «Торпедо-Горький» — «Дизель»;

16:30. «Тамбов» — «СКА-ВМФ»;

16:30. «Химик» — «Кристалл».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».