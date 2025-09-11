Биро — о матче с «Автомобилистом»: «Ак Барс» подарил много шансов сопернику

Нападающий «Ак Барса» Брэндон Биро высказался о крупном поражении в первом домашнем матче сезона от «Автомобилиста» (3:6).
«На мой взгляд, мы контролировали большую часть игры, но что-то упустили в деталях. Некоторые моменты сыграли против нас. Обидно, когда мы долго владели шайбой в их зоне, были моменты, а потом потеря, они уходили в отрыв и убегали в счёте. Эти моменты дорого нам обошлись. Нужно не давать сопернику таких шансов, чтобы рассчитывать на победу.
«Автомобилист» хорошая команда, но важнее, что мы упустили много своих хороших возможностей. И подарили много шансов сопернику, который ими воспользовался сполна. Дальше они закрылись, выстроили своеобразную стену, которую трудно было перебороть. У них достаточно опытных игроков для такого хоккея, которые готовы бросаться под шайбу. Ребята из Екатеринбурга играют терпеливо, не устают ни в одном эпизоде без борьбы. С ними тяжело играть», – сказал Биро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
