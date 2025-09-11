Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Биро — о матче с «Автомобилистом»: «Ак Барс» подарил много шансов сопернику

Биро — о матче с «Автомобилистом»: «Ак Барс» подарил много шансов сопернику
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Брэндон Биро высказался о крупном поражении в первом домашнем матче сезона от «Автомобилиста» (3:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Семёнов (Алистров, Барабанов) – 04:31 (5x5)     1:1 Каштанов (Романцев, Шашков) – 11:16 (5x5)     1:2 Горбунов (Осипов, Блэкер) – 14:09 (5x5)     1:3 Буше – 28:00 (5x5)     1:4 Да Коста (Буше, Блэкер) – 30:21 (5x4)     1:5 Денежкин (Бывальцев, Хрипунов) – 31:08 (5x5)     1:6 Горбунов (Денежкин, Бывальцев) – 39:51 (5x5)     2:6 Яшкин (Денисенко, Семёнов) – 44:33 (5x5)     3:6 Миллер – 56:48 (5x5)    

«На мой взгляд, мы контролировали большую часть игры, но что-то упустили в деталях. Некоторые моменты сыграли против нас. Обидно, когда мы долго владели шайбой в их зоне, были моменты, а потом потеря, они уходили в отрыв и убегали в счёте. Эти моменты дорого нам обошлись. Нужно не давать сопернику таких шансов, чтобы рассчитывать на победу.

«Автомобилист» хорошая команда, но важнее, что мы упустили много своих хороших возможностей. И подарили много шансов сопернику, который ими воспользовался сполна. Дальше они закрылись, выстроили своеобразную стену, которую трудно было перебороть. У них достаточно опытных игроков для такого хоккея, которые готовы бросаться под шайбу. Ребята из Екатеринбурга играют терпеливо, не устают ни в одном эпизоде без борьбы. С ними тяжело играть», – сказал Биро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Видео
«Автомобилист» в Казани обыграл «Ак Барс», забросив шесть шайб
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android