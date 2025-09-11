Шаров — о Да Косте: он уже доказал, что боец. И что это значит — цепляться за бонусы?

Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров высказался об игре партнёра по команде форварда Стефана Да Косты.

– С учётом потолка зарплат многие контракты в КХЛ устроены таким образом, что большую часть выплат «прячут» в бонусной части. Это не будет мешать концентрации на результате? Выбивание бонусов.

– Бонусы тоже входят в потолок зарплат.

– То есть вы никогда не замечали за кем-то, чтобы кто-то конкретно цеплялся за бонусы? Такие разговоры одно время ходили, например, про Стефана Да Косту.

– Да Коста доказал уже, что он боец. И, опять же, цепляться за бонусы, это тоже так звучит, но что это значит? Заберёт шайбу у партнёров, не будет смотреть по сторонам и побежит всех обыгрывать? Такого не бывает.

Бонусы – это и передачи, и голы, не только голы, это никак не сказывается на командной работе. Наоборот, добавляет мотивации, — сказал Шаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.