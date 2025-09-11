Генменеджер «Миннесоты» оценил ситуацию с контрактом Кирилла Капризова

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин оценил слухи об отказе нападающего Кирилла Капризова от предложения о новом контракте. Ранее инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли сообщил, что представители российского форварда отклонили клубное предложение — восьмилетний контракт на сумму $ 128 млн.

«Я не хочу, чтобы наш рынок погрузился в тотальную панику. Самое главное — это Кирилл, и мы не дадим ему попасть в неловкое положение. Мы его любим. Он невероятный игрок. И мы хотим его видеть в своей команде», — сказал Герин в подкасте 10K Takes, а видеозапись выпуска появилась в соцсетях.

Капризов играет за «Миннесоту» с 2020 года. В сезоне‑2024/2025 он набрал 56 очков (25+31) в 41 матче регулярного чемпионата и ещё 9 (5+4) очков в шести играх плей‑офф. Действующее соглашение 28‑летнего российского форварда действует до 30 июня 2026 года. По нему россиянин получает $ 9 млн в год.