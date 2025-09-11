Нападающий «Автомобилиста» Шаров прокомментировал ситуацию с допингом Голышева

Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров прокомментировал ситуацию с допингом, который нашли в пробах форварда екатеринбургского клуба Анатолия Голышева.

– До сих пор остаётся непонятной ситуация с Анатолием Голышевым. Насколько команда переживает, поддерживает своего капитана?

– Все поддерживают Анатолия, все на связи. Понимаем, что он в неприятной ситуации оказался. Сейчас все, и он сам в первую очередь, ждут решений от РУСАДА. И уже от этих решений дальше будем отталкиваться.

– По регламенту он никак с вами официально контактировать не может? Даже тренироваться только самостоятельно?

– Как я понимаю, он где-то сам тренируется. Мы его в наше рабочее время не видим. Готовиться к сезону в отрыве от команды очень непросто, даже если всё закончится хорошо в плане решений по его судьбе, ему ещё предстоит там набирать форму. На это уйдёт достаточно времени. От себя мы его поддерживаем как можем, — сказал Шаров в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.