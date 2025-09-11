Шаров — о Заварухине: когда надо, закрутить гайки может. В меру жёсткий

Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров высказался о работе с главным тренером Николаем Заварухиным.

– Николай Николаевич со стороны выглядит максимально добрым, приятным человеком. С одной стороны, это здорово, но с другой — мы же понимаем, что тренер иногда должен быть жёстким. Какой реально Заварухин внутри?

– Это вне хоккея он такой добрый и спокойный. А что касается его хоккея, игр, тренировок, то, естественно, он где-то в меру добрый, в меру жёсткий, то есть это тоже всё зависит от состояния команды, от конкретного дня, от прошедшей игры. Когда надо, закрутить гайки может.

– Вам комфортнее, когда тренер – товарищ и добрый наставник либо ставит жёсткую дисциплину с чёткой субординацией?

– Сейчас я уже понимаю, что не смогу по своему желанию тренера просто взять и поменять, что-то в этом плане резко изменить. И я подстраиваюсь под определённые обстоятельства. Это раньше у меня были такие мысли, вот бы тренер был таким, сяким, когда ты молодой, думаешь, что всё знаешь.

А сейчас у меня были за карьеру разные тренеры, максимально добрые и спокойные, были жёсткие, которые орали без причины. Вижу, что есть разные люди, разные тренеры. Мне просто надо под это подстроиться, — сказал Шаров в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.