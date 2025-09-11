Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шаров — о Заварухине: когда надо, закрутить гайки может. В меру жёсткий

Шаров — о Заварухине: когда надо, закрутить гайки может. В меру жёсткий
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров высказался о работе с главным тренером Николаем Заварухиным.

– Николай Николаевич со стороны выглядит максимально добрым, приятным человеком. С одной стороны, это здорово, но с другой — мы же понимаем, что тренер иногда должен быть жёстким. Какой реально Заварухин внутри?
– Это вне хоккея он такой добрый и спокойный. А что касается его хоккея, игр, тренировок, то, естественно, он где-то в меру добрый, в меру жёсткий, то есть это тоже всё зависит от состояния команды, от конкретного дня, от прошедшей игры. Когда надо, закрутить гайки может.

– Вам комфортнее, когда тренер – товарищ и добрый наставник либо ставит жёсткую дисциплину с чёткой субординацией?
– Сейчас я уже понимаю, что не смогу по своему желанию тренера просто взять и поменять, что-то в этом плане резко изменить. И я подстраиваюсь под определённые обстоятельства. Это раньше у меня были такие мысли, вот бы тренер был таким, сяким, когда ты молодой, думаешь, что всё знаешь.

А сейчас у меня были за карьеру разные тренеры, максимально добрые и спокойные, были жёсткие, которые орали без причины. Вижу, что есть разные люди, разные тренеры. Мне просто надо под это подстроиться, — сказал Шаров в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Шаровым читайте на «Чемпионате»:
«Екатеринбург — маленькая Москва, потрясающий город». Разговор с лидером «Автомобилиста»
Эксклюзив
«Екатеринбург — маленькая Москва, потрясающий город». Разговор с лидером «Автомобилиста»
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android