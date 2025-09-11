Канадский нападающий «Ак Барса» Биро отреагировал на три драки в одном матче

Нападающий «Ак Барса» Брэндон Биро оценил три драки в первом домашнем матче с «Автомобилистом» (3:6).
«Я слышал, что в плей-офф против «Автомобилиста» практически каждая игра была такая конкурентная. У нас сложный календарь, мы начинали сезон против двух действительно сильных соперников, и это был наш третий подряд большой матч. Возможно, нам не хватило уже энергии, интенсивности в атаке.
Удивился ли я количеству драк в матче? Это был хороший силовой хоккей. Соревновательный. Но не думаю, что у кого-то был недостаток усилий, который выливался в драки. Скорее, это были определённого рода психологические моменты. Приятно видеть, как ребята отстаивают свою честь и бьются, несмотря на счёт. Это здорово», – сказал Биро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
