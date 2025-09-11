Шаров — о «Салавате Юлаеве»: жалко болельщиков, которые любят хоккей в Башкирии

Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров высказался о непростой финансовой ситуации в «Салавате Юлаеве», из-за чего команда ослабила свой состав в межсезонье. Ранее Шаров выступал за уфимский клуб.

– Сочувствуете текущему положению «Салавата Юлаева»? Некогда топ-клуб скатывается к уровню андердогов.

– Жалко болельщиков, которые действительно любят хоккей в Башкирии. К сожалению, им приходится с таким сталкиваться, до этого были неудачные выступления и вот прорывной прошлый год, и вместо дальнейшего развития, видимо, будет спад. Тех, кто любит хоккей в Уфе, жаль, это непростое время для них, — сказал Шаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.