Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шаров — о «Салавате Юлаеве»: жалко болельщиков, которые любят хоккей в Башкирии

Шаров — о «Салавате Юлаеве»: жалко болельщиков, которые любят хоккей в Башкирии
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров высказался о непростой финансовой ситуации в «Салавате Юлаеве», из-за чего команда ослабила свой состав в межсезонье. Ранее Шаров выступал за уфимский клуб.

– Сочувствуете текущему положению «Салавата Юлаева»? Некогда топ-клуб скатывается к уровню андердогов.
– Жалко болельщиков, которые действительно любят хоккей в Башкирии. К сожалению, им приходится с таким сталкиваться, до этого были неудачные выступления и вот прорывной прошлый год, и вместо дальнейшего развития, видимо, будет спад. Тех, кто любит хоккей в Уфе, жаль, это непростое время для них, — сказал Шаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Шаровым читайте на «Чемпионате»:
«Екатеринбург — маленькая Москва, потрясающий город». Разговор с лидером «Автомобилиста»
Эксклюзив
«Екатеринбург — маленькая Москва, потрясающий город». Разговор с лидером «Автомобилиста»
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android