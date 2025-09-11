Биро: Яшкин — местная легенда, здорово играть вместе с ним, у него множество заслуг

Нападающий «Ак Барса» Брэндон Биро высказался об игре с форвардом Дмитрием Яшкиным и назвал его местной легендой в казанском клубе.

«Я уже вполне адаптировался в команде, в звене с Денисенко и Яшкиным у нас было неплохое взаимопонимание. В матче против «Автомобилиста» тренер пошёл на изменения в тройках, третий период мы провели в других сочетаниях, но мне комфортно играть с каждым. Что касается Григория и Дмитрия – это хорошие игроки, у нас хватало моментов.

Второй период не самый удачный был, наше звено дважды пропустило, но даже в матче с «Автомобилистом» мы были всё-таки активны и сами могли забить несколько голов, шансы были. Одно удовольствие играть с такими мастерами, у них большие карьеры и множество заслуг. Яшкин, как я понимаю, местная легенда. Здорово играть вместе с ним», – сказал Биро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

