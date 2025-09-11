КХЛ выплатит клубам рекордные 2 млрд рублей по итогам сезона-2024/2025. Совет директоров КХЛ утвердил рекордную выплату клубам. Сумма по сравнению с сезоном-2023/2024 увеличилась почти в два раза.

Выплата по итогам сезона-2024/2025 составила 2 157 098 260 рублей с НДС. Базой формирования выплат являются доходы от продажи телевизионных и беттинг-прав и целевое финансирование. Наибольшую сумму по итогам сезона-2024/2025 получит «Локомотив» — 188 781 929 рублей с НДС.

Начиная с сезона-2023/2024 распределение средств производится следующим образом:

— 30% от общей суммы распределяется пропорционально между клубами согласно оценке за спортивные достижения,

— 70% — согласно рейтингу клубов по девяти показателям (спортивные достижения (20%); стоимость спортивного результата (20%); финансирование (10%); своевременная оплата трудов хоккеистов (5%); посещаемость и заполняемость арен (10%); сервис для зрителей (5%); ТВ-индекс (10%); доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания (10%); работа со СМИ (10%).

Фото: КХЛ

КХЛ ввела практику распределения доходов между участниками чемпионата с сезона-2014/2015, эта выплата стала 11-й по счёту.