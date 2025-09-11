Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ выплатит клубам рекордные 2 млрд рублей по итогам сезона-2024/2025

КХЛ выплатит клубам рекордные 2 млрд рублей по итогам сезона-2024/2025
Комментарии

КХЛ выплатит клубам рекордные 2 млрд рублей по итогам сезона-2024/2025. Совет директоров КХЛ утвердил рекордную выплату клубам. Сумма по сравнению с сезоном-2023/2024 увеличилась почти в два раза.

Выплата по итогам сезона-2024/2025 составила 2 157 098 260 рублей с НДС. Базой формирования выплат являются доходы от продажи телевизионных и беттинг-прав и целевое финансирование. Наибольшую сумму по итогам сезона-2024/2025 получит «Локомотив» — 188 781 929 рублей с НДС.

Начиная с сезона-2023/2024 распределение средств производится следующим образом:

— 30% от общей суммы распределяется пропорционально между клубами согласно оценке за спортивные достижения,
— 70% — согласно рейтингу клубов по девяти показателям (спортивные достижения (20%); стоимость спортивного результата (20%); финансирование (10%); своевременная оплата трудов хоккеистов (5%); посещаемость и заполняемость арен (10%); сервис для зрителей (5%); ТВ-индекс (10%); доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания (10%); работа со СМИ (10%).

Фото: КХЛ

КХЛ ввела практику распределения доходов между участниками чемпионата с сезона-2014/2015, эта выплата стала 11-й по счёту.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
В нынешнем сезоне КХЛ просто не будет никому. В СКА и «Динамо» это уже с лихвой ощутили
В нынешнем сезоне КХЛ просто не будет никому. В СКА и «Динамо» это уже с лихвой ощутили
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android