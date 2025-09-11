Скидки
Шаров — о «Шанхае»: смешно было, когда они в Мытищи переехали, а сейчас, наоборот, хорошо

Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров высказался о переезде «Шанхай Дрэгонс» в Санкт-Петербург.

– На «СКА Арене» уже играли? Это реально лучшая арена в мире?
– Не знаю, я был на ней сразу после открытия, буквально второй-третий матч СКА там играл. И на тот момент она была пустовата. Белые стены, не чувствовалось какой-то души. Но это было два года назад почти, за это время что-то могло и поменяться.

– Сейчас на «СКА-Арене» будет играть «Шанхай». Как восприняли эту новость, с юмором?
– Смешно было, когда они в Мытищи переехали, а сейчас, наоборот, хорошо, ещё раз в Питер съездим и сыграем на хорошей арене, — сказал Шаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

«Екатеринбург — маленькая Москва, потрясающий город». Разговор с лидером «Автомобилиста»
