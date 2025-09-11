Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Ванкувера» Хьюз оценил слова брата о желании сыграть вместе за команду НХЛ

Защитник «Ванкувера» Хьюз оценил слова брата о желании сыграть вместе за команду НХЛ
Комментарии

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз прокомментировал слова своего брата нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Джека Хьюза, который рассказал о своём желании когда-нибудь сыграть с Куинном в одной команде НХЛ.

«В конце концов, он же мой брат. Что он должен был сказать: «Я не хочу с ним играть»? У нас контракты и всё такое. Он в другой команде. Было бы здорово когда-нибудь поиграть с Джеком и братом Люком Хьюзом? Конечно. Думаю, если бы у вас были братья, вы бы сказали то же самое. Но у нас есть контракты. Я рад быть в Ванкувере, и мне кажется, что прошлый год был немного неудачным. Так что я чувствую, что мне там есть чем заняться. И я знаю Джека, он любит Джерси, и у него тоже есть чем заняться», — цитирует Куинна The Athletic.

Материалы по теме
Где же ты, брат? Суперзвёздное трио Хьюзов скоро может сыграть в одном клубе
Где же ты, брат? Суперзвёздное трио Хьюзов скоро может сыграть в одном клубе
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android