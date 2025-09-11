Защитник «Ванкувера» Хьюз оценил слова брата о желании сыграть вместе за команду НХЛ

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз прокомментировал слова своего брата нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Джека Хьюза, который рассказал о своём желании когда-нибудь сыграть с Куинном в одной команде НХЛ.

«В конце концов, он же мой брат. Что он должен был сказать: «Я не хочу с ним играть»? У нас контракты и всё такое. Он в другой команде. Было бы здорово когда-нибудь поиграть с Джеком и братом Люком Хьюзом? Конечно. Думаю, если бы у вас были братья, вы бы сказали то же самое. Но у нас есть контракты. Я рад быть в Ванкувере, и мне кажется, что прошлый год был немного неудачным. Так что я чувствую, что мне там есть чем заняться. И я знаю Джека, он любит Джерси, и у него тоже есть чем заняться», — цитирует Куинна The Athletic.