Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

КХЛ огласила новый состав совета директоров на сезон-2025/2026:

1. Тимченко Геннадий Николаевич – председатель совета директоров ООО «КХЛ».

2. Морозов Алексей Алексеевич – председатель правления – президент КХЛ.

3. Каменский Валерий Викторович – вице-президент по развитию КХЛ.

4. Анисимов Алексей Владимирович – вице-президент, главный арбитр КХЛ.

5. Батехин Сергей Леонидович – генеральный директор ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС».

6. Гуськов Александр Александрович – вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея.

7. Есмантович Игорь Вячеславович – президент ООО «ПХК ЦСКА».

8. Жлоба Алексей Валерьевич – директор АНО «Хоккейный клуб «Металлург».

9. Каркоцкий Артём Игоревич – генеральный директор ЗАО «ХК «Динамо Минск».

10. Кожевников Евгений Игоревич – председатель совета директоров ООО «Хоккейный клуб «Авангард».

11. Колобов Александр Владимирович — генеральный директор по развитию бизнес-системы ООО «Север-Групп».

12. Король Борис Михайлович – вице-президент ПАО «Транснефть».

13. Крутохвостов Лев Игоревич – генеральный директор ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь».

14. Маганов Наиль Ульфатович – генеральный директор, член совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, председатель совета директоров АО «ТАНЕКО», президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс».

15. Прохоров Виталий Владимирович — вице-президент ООО «КХЛ» по хоккейной вертикали.

16. Рашников Виктор Филиппович – председатель совета директоров ПАО «ММК», президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург».

17. Маркелов Виталий Анатольевич – председатель совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА», заместитель председателя правления ПАО «Газпром».

18. Ротенберг Роман Борисович – заместитель генерального директора АНО «ХК «Динамо-Москва».

19. Усачёв Олег Леонидович – председатель наблюдательного совета АНО «Народная команда – хоккейный клуб «Спартак».

20. Гафуров Максим Романович – председатель правления АНО «ХК «Торпедо», г. Нижний Новгород, генеральный директор Центра управления и развития спорта в Нижегородской области.

Отметим, что вместо Александра Медведева представителем СКА стал Виталий Маркелов. От московского «Динамо» новым членом совета директоров стал Роман Ротенберг. Также вместо Александра Харламова от «Торпедо» в совет вошёл Максим Гафуров.

Материалы по теме Фото КХЛ выплатит клубам рекордные 2 млрд рублей по итогам сезона-2024/2025