Главная Хоккей Новости

Шаров: «Автомобилист» стал играть более агрессивно, но система игры в обороне сохраняется

Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров заявил, что команда стала играть более агрессивно в атаке по сравнению с прошлыми сезонами.

– О вашей команде есть расхожий стереотип, что у вас системная, в каком-то смысле скучная команда, но Николай Николаевич Заварухин говорит, что в этом сезоне «Автомобилист» изменится, уже сейчас команда старается действовать в более атакующем стиле. Ощущаете изнутри эти изменения?
– Мы определённо стали играть гораздо более агрессивно, но, опять же, система игры сохраняется в плане игры в обороне. То есть действуем активно, стали больше владеть шайбой, но сезон длинный, и надо быть гибким в этом плане, адаптироваться под ситуацию.

– Вы изменили игровую философию в связи с тем, что предыдущая не привела к искомому результату? Решили пробовать теперь что-то новое?
– Это глобальные тенденции современного хоккея. Сейчас все стараются играть больше для зрителей, для болельщиков. Подробнее ответит наш тренерский штаб, наша задача просто выполнять их установки.

– Играть для зрителей – собрать «УГМК-Арену» сложнее, чем небольшой КРК «Уралец»?
– В каком-то смысле да. Мы уже заканчивали прошлый сезон на «УГМК-Арене», болельщиков было много. Верю, что и в этом году будет так же, — сказал Шаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

