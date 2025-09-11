Скидки
Роман Ротенберг высказался о своих функциях в московском «Динамо»

Роман Ротенберг высказался о своих функциях в московском «Динамо»
Комментарии

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о своих функциях в клубе.

«Ответ простой. Заместитель генерального директора по резерву. Подготовка резерва (улыбается)», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Ротенберг занимал пост главного тренера СКА с сезона-2022/2023 и покинул его в межсезонье. Лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА — в 2022 и в 2023 годах. В прошлом сезоне СКА проиграл «Автомобилисту» во втором раунде плей-офф.

