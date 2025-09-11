Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Автомобилиста» Шаров оценил переезд команды на «УГМК-Арену»

Нападающий «Автомобилиста» Шаров оценил переезд команды на «УГМК-Арену»
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров оценил переезд команды на «УГМК-Арену» в прошлом сезоне КХЛ. Ранее клуб выступал на арене «Уралец».

– Переезд на «УГМК-Арену» подарил эмоциональный заряд?
– Всегда классно переезжать на новую арену, особенно на такую классную. В любом случае условия гораздо лучше стали, всё изменилось. Команда, как мне кажется, очень довольна, очень рада. Самое главное, чтобы болельщики себя чувствовали комфортно и радовались.

– При этом есть мнение, что переезд по ходу сезона – это сомнительная история. На насиженном месте всё понятно и удобно, гораздо комфортнее переезжать без спешки летом. Переезд прямо перед стартом плей-офф не был ошибкой?
– Да нет, 100% это никак не повлияло на нас. Лично для нас, для хоккеистов, вообще никакой проблемы нет, просто переехали в новую раздевалку и вообще никаких проблем.

У персонала, у ребят, которые нам помогали, был геморрой, им надо было срочно всё перевозить, всё обустраивать, а мы просто с одной точки города на другую переехали, и всё.

– Слышал мнение, что конструкция «Уральца» была более приспособлена к «вязкому» хоккею «Автомобилиста». Вы с этим согласны? Лёд быстрее, конструкция арены другая, шайбу надо двигать чаще.
– Нет, мне кажется, это не зависит от таких нюансов, больше всё зависит от тактики команды. Никакой разницы я не заметил, — сказал Шаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Шаровым читайте на «Чемпионате»:
«Екатеринбург — маленькая Москва, потрясающий город». Разговор с лидером «Автомобилиста»
Эксклюзив
«Екатеринбург — маленькая Москва, потрясающий город». Разговор с лидером «Автомобилиста»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android