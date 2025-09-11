Нападающий «Автомобилиста» Шаров оценил переезд команды на «УГМК-Арену»

Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров оценил переезд команды на «УГМК-Арену» в прошлом сезоне КХЛ. Ранее клуб выступал на арене «Уралец».

– Переезд на «УГМК-Арену» подарил эмоциональный заряд?

– Всегда классно переезжать на новую арену, особенно на такую классную. В любом случае условия гораздо лучше стали, всё изменилось. Команда, как мне кажется, очень довольна, очень рада. Самое главное, чтобы болельщики себя чувствовали комфортно и радовались.

– При этом есть мнение, что переезд по ходу сезона – это сомнительная история. На насиженном месте всё понятно и удобно, гораздо комфортнее переезжать без спешки летом. Переезд прямо перед стартом плей-офф не был ошибкой?

– Да нет, 100% это никак не повлияло на нас. Лично для нас, для хоккеистов, вообще никакой проблемы нет, просто переехали в новую раздевалку и вообще никаких проблем.

У персонала, у ребят, которые нам помогали, был геморрой, им надо было срочно всё перевозить, всё обустраивать, а мы просто с одной точки города на другую переехали, и всё.

– Слышал мнение, что конструкция «Уральца» была более приспособлена к «вязкому» хоккею «Автомобилиста». Вы с этим согласны? Лёд быстрее, конструкция арены другая, шайбу надо двигать чаще.

– Нет, мне кажется, это не зависит от таких нюансов, больше всё зависит от тактики команды. Никакой разницы я не заметил, — сказал Шаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.