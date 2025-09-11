Скидки
Президент КХЛ объяснил, на что должны пойти деньги, которые «Витязь» получит от лиги

Президент КХЛ объяснил, на что должны пойти деньги, которые «Витязь» получит от лиги
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, на что должны пойти деньги, которые «Витязь» получит от КХЛ. Ранее подмосковный клуб снялся с чемпионата КХЛ из-за финансовых проблем.

«23 млн рублей получит «Витязь». Эта сумма должна пойти на погашение задолженностей», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

КХЛ выплатит клубам рекордные 2 млрд рублей по итогам сезона-2024/2025. Совет директоров КХЛ утвердил рекордную выплату клубам. Сумма по сравнению с сезоном-2023/2024 увеличилась почти в два раза. Базой формирования выплат являются доходы от продажи телевизионных и беттинг-прав и целевое финансирование.

