Анатолий Голышев дисквалифицирован на два сезона КХЛ из-за положительной допинг-пробы

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы.

«По Григоренко новость в том, что его официально отстранили на время разбирательства. Пришла бумага: Голышева дисквалифицировали на два сезона. Он в течение 20 дней может подать письменную апелляцию. По Каменеву и Седову новостей у нас нет. Про препарат, который был обнаружен у Голышева, ничего не могу сказать. Это надо уточнять у РУСАДА», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее ИИХФ дисквалифицировала гендиректора ХК «Сочи» Игоря Григоренко до 2029 года из-за положительной допинг-пробы. Также по этой причине временно отстранены хоккеисты ЦСКА Владислав Каменев и Никита Седов.

В сезоне-2024/2025 Голышев провёл 59 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 37 очков.