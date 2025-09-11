Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Анатолий Голышев дисквалифицирован на два сезона КХЛ из-за положительной допинг-пробы

Анатолий Голышев дисквалифицирован на два сезона КХЛ из-за положительной допинг-пробы
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы.

«По Григоренко новость в том, что его официально отстранили на время разбирательства. Пришла бумага: Голышева дисквалифицировали на два сезона. Он в течение 20 дней может подать письменную апелляцию. По Каменеву и Седову новостей у нас нет. Про препарат, который был обнаружен у Голышева, ничего не могу сказать. Это надо уточнять у РУСАДА», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее ИИХФ дисквалифицировала гендиректора ХК «Сочи» Игоря Григоренко до 2029 года из-за положительной допинг-пробы. Также по этой причине временно отстранены хоккеисты ЦСКА Владислав Каменев и Никита Седов.

В сезоне-2024/2025 Голышев провёл 59 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 37 очков.

Материалы по теме
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительную допинг-пробу — источник
Материалы по теме
ИИХФ выписала четырёхлетний бан Григоренко! Теперь «Сочи» останется без гендиректора?
ИИХФ выписала четырёхлетний бан Григоренко! Теперь «Сочи» останется без гендиректора?
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android