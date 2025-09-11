«Большие вопросы к руководству клуба». Морозов — о действиях «Сибири» по визе Мёрфи

Президент КХЛ Алексей Морозов остался недоволен действиями руководства «Сибири», которое сделало визу защитнику Тревору Мёрфи лишь до 30 апреля, из-за чего легионер не смог присутствовать на церемонии закрытия сезона.

«Ситуация с Мёрфи и Ливо? Сторона Мёрфи черед Дисциплинарный комитет смогла доказать, что он юридически не мог присутствовать на церемонии. Контракты у нас действуют до 31 мая, и тут большие вопросы к руководству его бывшего клуба, как он вообще планировал своё участие в чемпионате. Это мы разберём уже в частном порядке с клубом. Ливо тут никак не мог быть оправдан. В дальнейшем будем придерживаться такой же практики», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

